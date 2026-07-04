04.07.2026

Chinas arme Reiche

Von Lucas Zeise

Das wichtigste Einzeldatum für die Entwicklung der internationalen Handelsungleichgewichte ist der Wert der chinesischen Währung Renminbi Yuan zum US-Dollar. Die Außenhandelsüberschüsse Chinas gegenüber dem Rest der Welt übertrafen im vergangenen Jahr zum ersten Mal die Marke von einer Billion Dollar. Dank Herrn Bidens und Herrn Trumps Importschutzmaßnahmen ist das bilaterale Defizit der USA gegenüber China von 380 Milliarden (2022) auf nur noch 202 Milliarden Dolla...

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