Zum Inhalt der Seite
04.07.2026
Beisetzung Khameneis

Trauerfeierlichkeiten in Iran beginnen

Getötetes Oberhaupt Khamenei und weitere Familienmitglieder aufgebahrt

Von Ina Sembdner
Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat am Freitag dem getöteten obersten Führer des Iran, Ajatollah Ali Khamenei, die letzte Ehre erwiesen. Die auf sechs Tage angelegten Trauerfeierlichkeiten für den am 28. Februar von den USA und Israel getöteten Khamenei beginnen an diesem Sonnabend. Gemeinsam mit anderen ranghohen Regierungsvertretern, darunter Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf, betete Peseschkian am Sarg Khameneis, der in die für große Feierli...

Artikel-Länge: 2299 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe