04.07.2026

Beisetzung Khameneis

Trauerfeierlichkeiten in Iran beginnen

Getötetes Oberhaupt Khamenei und weitere Familienmitglieder aufgebahrt

Von Ina Sembdner

Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat am Freitag dem getöteten obersten Führer des Iran, Ajatollah Ali Khamenei, die letzte Ehre erwiesen. Die auf sechs Tage angelegten Trauerfeierlichkeiten für den am 28. Februar von den USA und Israel getöteten Khamenei beginnen an diesem Sonnabend. Gemeinsam mit anderen ranghohen Regierungsvertretern, darunter Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf, betete Peseschkian am Sarg Khameneis, der in die für große Feierli...

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