04.07.2026
Vereinigte Staaten
USA verschärfen Migrantenjagd
Zahl der Verhaftungen verdoppelt, immer mehr Beamte im Einsatz
Von Lars Pieck
Die US-Einwanderungsbehörden haben Ende Juni innerhalb von fünf Tagen mehr als 10.000 Menschen festgenommen. Der deutliche Anstieg geht auf interne Anweisungen der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) zurück, mit denen die Zahl der Festnahmen gezielt erhöht werden sollte. Wie eine Untersuchung der New York Times ergab, wiesen Behördenleiter hochrangige ICE-Beamte an, möglichst viele Einsatzkräfte an sieben Tagen pro Woche einzusetzen und rund 80 Prozent des Personal...
Artikel-Länge: 2633 Zeichen