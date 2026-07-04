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04.07.2026
Vereinigte Staaten

USA verschärfen Migrantenjagd

Zahl der Verhaftungen verdoppelt, immer mehr Beamte im Einsatz

Von Lars Pieck
Die US-Einwanderungsbehörden haben Ende Juni innerhalb von fünf Tagen mehr als 10.000 Menschen festgenommen. Der deutliche Anstieg geht auf interne Anweisungen der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) zurück, mit denen die Zahl der Festnahmen gezielt erhöht werden sollte. Wie eine Untersuchung der New York Times ergab, wiesen Behördenleiter hochrangige ICE-Beamte an, möglichst viele Einsatzkräfte an sieben Tagen pro Woche einzusetzen und rund 80 Prozent des Personal...

Artikel-Länge: 2633 Zeichen

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