04.07.2026

Philosoph auf Abwegen

Sari Nusseibeh mahnt die Palästinenser in seinem neuen Buch zum Dialog – nur mit wem?

Von Helga Baumgarten

Sari Nusseibeh hofft, den Palästinensern durch philosophische Ansätze einen Weg aus ihrer gegenwärtigen Tragödie zu zeigen. In seinem letzten Buch »Pfadfinder. Wir und die Philosophie« versucht er, Philosophie in den Alltag der Palästinenser zu bringen, als ersten Schritt in Richtung Freiheit. Das Buch ist 2025 in Beirut erschienen. Am Mittwoch wurde es endlich im besetzten Palästina vorgestellt und diskutiert. Der Ort der Präsentation ist einzigartig: Tantur, auf e...

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