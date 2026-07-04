04.07.2026

Palästina-Solidarität

Geheimdienst rudert bei BDS zurück

Berlin: Juristischer Druck eines palästinasolidarischen Vereins zeigt Wirkung

Von Matthias Rude

Die »Beobachtung« der Palästina-Solidaritätsgruppe BDS Berlin ist gestoppt und die Einstufung als »gesichert extremistische Bestrebung« zurückgezogen. Das geht aus einem Schreiben des Bundesamts für Verfassungsschutz an den Rechtsanwalt Ammar Bustami hervor, der die Gruppe vertritt. Der Schritt, über den das European Legal Support Center (ELSC) in einer Mitteilung vom Donnerstag die Öffentlichkeit unterrichtete, ist recht ungewöhnlich: Die Behörde nahm die Einstufun...

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