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03.07.2026
WM-Kolumne

Assis

Gras

Von Jürgen Roth
»Der große Big Bang«, den Friderico Mörx seit Wochen mit inkommensurablem sprachlichen Takt beschwört, um ihn im gleichen Atemzug als irreal zu markieren, findet täglich dutzend-, hundert-, tausendfach im von Plattformen strukturierten »Universum der Rede« (Herbert Marcuse) statt. Man könnte eine Schriftstellerexistenz darauf gründen, allein Partikel des großgroßen Bullshits zu sammeln und zu glossieren – so weit einen die Kräfte trügen. Es wäre ein unabschließbares...

Artikel-Länge: 2534 Zeichen

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