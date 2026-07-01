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03.07.2026
Gewalt gegen Frauen

Ein Sommeralptraum

WM: Gewalterfahrung von Frauen unsichtbar

Von Amelie E. Höcker
Die ganze Welt ist im Fußballfieber, Boykottaufrufe wegen Menschenrechtsverletzungen in den USA scheinen vergessen. Laut FIFA toppt die Weltmeisterschaft der Männer alle dagewesenen Zuschauerrekorde. Doch seit dem Auftakt liegt ein Schatten über dem Turnier: Immer wieder werden Vergewaltigungsvorwürfe gegen Spieler verschiedener Mannschaften laut. Während Djed Spence seinem Gegner Thomas Partey, der sich vor Gericht wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verant...

Artikel-Länge: 2241 Zeichen

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