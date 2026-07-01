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03.07.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Theiß und kalt Vom Regen in die Traufe: Die Abwahl Viktor Orbáns ließ vor allem EU-Fans und Russlandfeinde jubilieren. Die Familie im kleinen Tiszadorogma ist sich der Zukunft ungewiss: Mama Kneipenbesitzerin fragt sich in einer Fidesz-Hochburg, was denn die alte Regierung falsch gemacht habe. Papa darf wegen eines Fidesz-Gesetzes seit zwölf Jahren kaum mehr als Fischer auf der Theiß arbeiten und geht davon aus, dass auch die neue Administration daran nichts ändern ...

Artikel-Länge: 2744 Zeichen

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