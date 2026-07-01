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03.07.2026
Literatur

Alles geht den Bach runter

»Erzähl mir alles«, der neue Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin Elizabeth Strout

Von Werner Jung
Das ist die Geschichte von Bob Burgess, der in der Stadt ­Crosby im Bundesstaat Maine lebt, ein großer, schwerfälliger Mann, und zu der Zeit, um die es geht, ist er fünfundsechzig Jahre alt.« So beginnt der Roman »Erzähl mir alles« der US-amerikanischen Schriftstellerin Elizabeth Strout. Eine mächtige Untertreibung, denn Strout erzählt von weit mehr – nämlich von einer ganzen Reihe von Menschen und Schicksalen, zumeist in Crosby, aber auch in New York, wohin einige ...

Artikel-Länge: 3445 Zeichen

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