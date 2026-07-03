03.07.2026

Deak

Wie es kommen musste

Spätestens 2030 wird Deutschland wieder Fußballweltmeister

Von Dusan Deak

Wir haben es alle kommen sehen, es gab genug warnende Stimmen. Keiner soll bitte im nachhinein sagen: »Ich habe es nicht gewusst.« Die gerade in München begonnene Junioren­europameisterschaft im Synchronschwimmen kann Deutschland genauso spalten wie die Katastrophe bei der Fußballweltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Und kommt mir bitte nicht wieder mit der Ausrede: »Aber damals bei Stalingrad war noch alles anders.« Natürlich war ...

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