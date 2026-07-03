03.07.2026

Stand der Dinge

Flach liegen

Geraune

Von Stefan Heidenreich

Auf chinesisch meint »flach liegen« (躺平, tăng píng) etwas anderes als auf deutsch. Während hierzulande erst flach liegt, wer von Krankheit, Erschöpfung oder Verausgabung niedergestreckt wurde, steht das Wort in der Volksrepublik für ein ganz freiwilliges und durchaus selbstzufriedenes Nichtstun. Der Begriff kam während der Corona-Sperren auf, und rasch wurde daraus eine Bewegung mit viel Zulauf. In diesen Jahren stieg die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen dort auf...

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