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03.07.2026
USA importiert Phosphat aus Marokko

Doppelt giftiger Dünger

Krieg gegen Iran zwingt USA, Phosphat aus Marokko zu kaufen, das Besatzung und Krebs verheißt

Von Ben Francke
Die US-Regierung hat vergangenen Montag abermals einen nationalen Notstand ausgerufen. Die »Verfügbarkeit von Düngemitteln zur Deckung des landwirtschaftlichen Bedarfs« sei »nicht mehr sichergestellt«, erklärte das Weiße Haus. Im selben Atemzug präsentierte Präsident Donald Trump eine Bewältigungsstrategie: eine temporäre Aussetzung bestimmter Zölle auf Importe aus Marokko. Ziel dieser Ausnahme sei, »eine ausreichende Versorgung amerikanischer Landwirte mit Phosphat...

Artikel-Länge: 4164 Zeichen

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