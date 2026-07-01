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03.07.2026
Konflikt auf dem Balkan

Spielball Bosnien und Herzegowina

EU und USA streiten um Amt des Hohen Repräsentanten – und darum, wer in dem Land das Sagen hat

Von Roland Zschächner
Die gute Nachricht zuerst: Christian Schmidt kann sich nicht länger Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina nennen. An diesem Mittwoch ist der CSU-Politiker von seinem Stellvertreter, dem US-Diplomaten Louis J. Crishock, abgelöst worden. Den Wechsel hatte tags zuvor der Lenkungsausschuss des Friedensimplementierungsrats (PIC) auf seiner Sitzung in Sarajevo beschlossen. Eigentlich hatte Schmidt nach seinem Rücktritt am 11. Mai angekündigt, solange auf dem Post...

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