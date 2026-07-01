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03.07.2026
Westsahara-Konflikt

Sahrauis sollen Spanier werden

Regionalpartei Más Madrid treibt Initiative voran

Von Jörg Tiedjen
In Spanien tut sich etwas für die Sahrauis. Wie am Mittwoch bekanntwurde, wird die Sozialdemokratin Francina Armengol die erste Parlamentspräsidentin sein, die Kinder aus den sahrauischen Flüchtlingslagern bei der algerischen Wüstenstadt Tindouf, die am jährlichen Programm »Ferien im Frieden« (Vacaciones en Paz) teilnehmen, im Parlament in Madrid persönlich begrüßen wird. Der Empfang ist für den 15. Juli geplant, wie die Onlinezeitung Público berichtete. Den ersten ...

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