03.07.2026

Ist der Sozialismus in Kuba am Ende?

Marktwirtschaftliche Reformen werden auf der Insel heftig diskutiert

Von Michel Torres Corona

Die rasche Verabschiedung von 176 Maßnahmen, die das kubanische Wirtschaftsmodell radikal verändern, hat sowohl Zustimmung erfahren als auch Kontroversen ausgelöst. Innerhalb nur einer Woche verkündete Präsident Miguel Díaz-Canel sie der Presse, das Zentralkomitee der Partei billigte sie, und die Nationalversammlung stimmte einstimmig zu – einschließlich eines Unterstützungsschreibens von Raúl Castro. Offiziell wird bestritten, dass die Reformen auf den Druck der US...

Artikel-Länge: 4462 Zeichen