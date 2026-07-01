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03.07.2026
Streikstatistik

Mehr wäre mehr

Arbeitskampfstatistik 2025: Abermals weniger Ausstände, aber erfolgreiche Erzwirkungsstreiks, die zeigen, was möglich ist

Von Niki Uhlmann
Kaum eine kämpferische Tarifrunde vergeht, ohne dass irgendein Ausbeuter die Einschränkung des Streikrechts einfordert. Sobald ein Arbeitskampf nicht nur den Profit eines Kapitalisten tangiert, sondern spürbare Auswirkungen auf die Allgemeinheit hat, stimmen auch rechtere Exponate der Volkspartei CDU das Lied des Geldadels an. »Für Streiks in kritischen Infrastrukturen« müssten »Maß und Mitte gelten«, sekundierte Gitta Connemann, Bundesvorsitzende der Mittelstands- ...

Artikel-Länge: 5312 Zeichen

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