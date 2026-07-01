03.07.2026
Linke Projekte attackiert
Rechte Brandspur in Cottbus
Wohnprojekt »Zelle 79« und Jugendclub »Chekov« mutmaßlich von Faschisten angegriffen
Von Max Grigutsch
Eine Nacht in Cottbus, zwei mutmaßliche Brandanschläge auf linke Einrichtungen. Die Szenen erinnern an frühere Angriffe: Zwei schwarz gekleidete, 15- bis 20jährige Männer, einer mit einer schwarz-weiß-roten Sturmhaube vermummt, sollen in der Nacht zum Donnerstag mehrere Flaschen mit brennbaren Flüssigkeiten gegen die Fassade des Hausprojekts »Zelle 79« geworfen haben. Es soll niemand verletzt worden sein. Kurz darauf eine weitere Meldung: Auch am alternativen Cottbu...
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