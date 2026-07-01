03.07.2026

Linke Projekte attackiert

Rechte Brandspur in Cottbus

Wohnprojekt »Zelle 79« und Jugendclub »Chekov« mutmaßlich von Faschisten angegriffen

Von Max Grigutsch

Eine Nacht in Cottbus, zwei mutmaßliche Brandanschläge auf linke Einrichtungen. Die Szenen erinnern an frühere Angriffe: Zwei schwarz gekleidete, 15- bis 20jährige Männer, einer mit einer schwarz-weiß-roten Sturmhaube vermummt, sollen in der Nacht zum Donnerstag mehrere Flaschen mit brennbaren Flüssigkeiten gegen die Fassade des Hausprojekts »Zelle 79« geworfen haben. Es soll niemand verletzt worden sein. Kurz darauf eine weitere Meldung: Auch am alternativen Cottbu...

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