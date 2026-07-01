Zum Inhalt der Seite
02.07.2026
WM-Kolumne

Keks

Gras

Von Jürgen Roth
Es ist unerträglich. Diese patzigen, selbstherrlichen, schnöseligen, unfähigen, schnippischen, pampigen, überheblichen, jammerlappigen, herablassenden, hochnäsigen Luschen, Opportunisten und Lebenslügner segnen, zur Selbsteinschätzung nicht in der Lage, die Pleite in Verkennung einfachster empirischer Tatsachen nahezu kultisch ab – ich-kultisch, narzisstisch. Doch, Merz = Nagelsmann: Zwei Soziopathen reiten ois in die Grütze und erzählen dir was von »Spielvortrag«. ...

Artikel-Länge: 2537 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe