02.07.2026

WM-Kolumne

Keks

Gras

Von Jürgen Roth

Es ist unerträglich. Diese patzigen, selbstherrlichen, schnöseligen, unfähigen, schnippischen, pampigen, überheblichen, jammerlappigen, herablassenden, hochnäsigen Luschen, Opportunisten und Lebenslügner segnen, zur Selbsteinschätzung nicht in der Lage, die Pleite in Verkennung einfachster empirischer Tatsachen nahezu kultisch ab – ich-kultisch, narzisstisch. Doch, Merz = Nagelsmann: Zwei Soziopathen reiten ois in die Grütze und erzählen dir was von »Spielvortrag«. ...

Artikel-Länge: 2537 Zeichen