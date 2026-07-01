02.07.2026
WM-Kolumne
Keks
Gras
Von Jürgen Roth
Es ist unerträglich. Diese patzigen, selbstherrlichen, schnöseligen, unfähigen, schnippischen, pampigen, überheblichen, jammerlappigen, herablassenden, hochnäsigen Luschen, Opportunisten und Lebenslügner segnen, zur Selbsteinschätzung nicht in der Lage, die Pleite in Verkennung einfachster empirischer Tatsachen nahezu kultisch ab – ich-kultisch, narzisstisch. Doch, Merz = Nagelsmann: Zwei Soziopathen reiten ois in die Grütze und erzählen dir was von »Spielvortrag«. ...
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