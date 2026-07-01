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02.07.2026
Sportpolitik

Spiel auf Zeit

Thomas Weikert lässt weiter offen, ob er DOSB-Präsident bleiben will. Ein Kommentar

Von Andreas Müller
Nach den Olympischen Winterspielen« wollte er vermelden, ob er sich für eine zweite Amtszeit als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zur Wahl stellt. So hatte es Thomas Weikert zu Jahresbeginn angekündigt. Das olympische Feuer in Mailand und Cortina d’Ampezzo erlosch am 22. Februar. Man konnte meinen, dass sich der Anwalt aus Limburg kurz darauf erklären werde. Falsch gedacht. Er hat es noch immer nicht getan. Im »Haus des Sports«, der DOSB-Zentra...

Artikel-Länge: 2748 Zeichen

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