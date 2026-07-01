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02.07.2026
Berliner Schulen

Volksbegehren soll Entlastung bringen

Berlin: Gewerkschaft GEW prüft Volksgesetzgebungsverfahren für kleinere Klassen

Von Susanne Knütter
Der Kampf um kleinere Klassen, Entlastung für die Lehrkräfte und bessere Unterrichtsqualität in Berlin geht schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Im Mai gab es »nach Jahrzehnten ohne vergleichbare Vereinbarung« (GEW) tatsächlich eine erste Übereinkunft zwischen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und dem Senat. Bereits ab kommendem Schuljahr ist etwa eine weitere Entlastungsstunde für Lehrkräfte nach dem 63. Lebensjahr vorgesehen. Mit »Doppelsteckungen« und kl...

Artikel-Länge: 3789 Zeichen

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