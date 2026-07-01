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02.07.2026
Katholische Kirche

Ein Vorbild für Frieden?

Fragt sich nur, für welchen Frieden. Papst Leo XIV. ist seit einem Jahr im Amt. Die Bilanz des »Einheitspapstes« fällt widersprüchlich aus. Neben humanistischen Botschaften steht eine reaktionäre Traditionspflege

Von Gerhard Feldbauer
Im Mai jährte sich die Wahl von Robert Francis Prevost, der den Namen Leo XIV. annahm, zum Oberhaupt der katholischen Kirche, der zugleich auch das Amt des Staatschefs des Vatikanstaates bekleidet, zum ersten Mal. Am 8. Mai 2025 war er – bereits am zweiten Tag des Konklave nach nur vier Wahlgängen, einem weniger als bei der Wahl seines am 21. April verstorbenen Vorgängers Franziskus – vom Kardinalskollegium gewählt worden. Noch vor der Abstimmung war von einem kurze...

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