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02.07.2026
Postpunk

Warmer Beton

Postpunk in Berlin-Kreuzberg: Diät spielten zum zehnjährigen ihres Albumdebüts »Positive Energy« im SO 36

Von Tim Meier
Die Glut, die am vergangenen Wochenende Beton wie Menschen zerbröselte, kündigte sich Freitag abend in der Berliner Oranienstraße an. Etwa als man vor dem Kreuzberger SO 36 darauf wartete, dass es endlich losgeht. Im Klub konnte die Klimaanlage die Wärme kaum aufhalten – was selbstverständlich auch an den tollen Auftritten der Vorgruppen Schimmel über Belin und Splizz lag. Wie einer Zeitkapsel aus den 80ern entstiegen, verzauberten beide Bands mit träumerischen Melo...

Artikel-Länge: 2613 Zeichen

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