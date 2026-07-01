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02.07.2026
Kritische Rohstoffe

Andalusiens Bergbaurenaissance

Durch verstärkten Bedarf an kritischen Rohstoffen gewinnt einst stillgelegte Minenregion neue Bedeutung

Von Carmela Negrete
Die Region um die Minen von Rio Tinto erinnerte lange stark an das Ruhrgebiet. Nicht nur die Landschaft, die der riesige Tagebau dort hinterlassen hat, sondern auch und vor allem die Krise, die seine Stillegung verursachte. Arbeiter hatten in den 1990er Jahre versucht, den Bergbau in Eigenregie weiterzuführen. Nun aber hat sich dort einiges geändert, denn die Minen, in denen man unter anderem Kupfer abbauen kann, sind wieder in Betrieb. Seit Jahren schon. Und in Rio...

Artikel-Länge: 4056 Zeichen

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