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02.07.2026
Nahostkonflikt

Iran und USA uneins über Verhandlungen

Nahostkonflikt: Technische Gespräche gehen weiter. Israels Krieg gegen Libanon verstößt gegen Rahmenabkommen

Von Knut Mellenthin
Es ist nur wenige Tage her, dass sich die USA und Iran in der Umgebung der Meeresstraße von Hormus erneut gegenseitig angriffen haben. Am Donnerstag voriger Woche hatte der militärische Schlagabtausch begonnen, im Laufe des Sonnabends kehrten beide Seiten zu der am 17. Juni vereinbarten Waffenruhe zurück. Das Memorandum of Understanding (MoU), das an jenem Tag von den Präsidenten beider Länder, Donald Trump und Massud Peseschkian, »digital« unterzeichnet worden war,...

Artikel-Länge: 3910 Zeichen

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