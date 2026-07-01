02.07.2026

Vereinigte Staaten

Geburtsrecht in den USA bleibt

Oberstes Gericht kippt Trump-Beschluss zur Staatsbürgerschaft, entscheidet in anderen Fällen aber für den Präsidenten

Von Lars Pieck

Der Oberste Gerichtshof der USA hat die verfassungsmäßig garantierte Staatsbürgerschaft durch Geburt bestätigt und damit einen zentralen Bestandteil von Donald Trumps einwanderungspolitischer Agenda zurückgewiesen. Der US-Präsident hatte am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit per Verordnung versucht, Kindern von Einwanderern ohne Aufenthaltsgenehmigung sowie von Personen mit befristetem Aufenthaltsstatus die automatische Staatsbürgerschaft zu verweigern. Mit einer E...

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