02.07.2026

Sahelallianz

Burkina Faso verbittet sich Einmischung

Nach feindlicher EU-Resolution kappt das westafrikanische Land seine Beziehungen zu Frankreich

Von Sabine Kebir

Die Regierung Burkina Fasos ist empört. Am Sonnabend hat sie angekündigt, ihre diplomatischen Beziehungen zur früheren Kolonialmacht Frankreich komplett einzustellen. Anlass ist eine Mitte Mai verabschiedete und vergangene Woche veröffentlichte Resolution des EU-­Parlaments, die Ouagadougou schwere Menschenrechtsverletzungen vorwirft und von dem französischen Exgeneral Christophe Gomart vorangetrieben wurde. Er ist Mitglied der rechten Partei Les Républicains, die d...

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