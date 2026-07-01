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02.07.2026
Umgekehrte Konversion

Potentiell kriegstauglich

Von der Zivil- zur Rüstungsproduktion: Studie sieht Dual-Use-Potenzial bei fast jedem zweiten Arbeitsplatz in Deutschland

Von Michael König
Beinahe jeder zweite industrielle Arbeitsplatz in Deutschland kann auf Rüstungsproduktion umgestellt werden. Das ergeben Daten aus dem »Dual-Use-Atlas« des Baseler Forschungsinstituts Prognos, über den das Handelsblatt am Dienstag zuerst berichtete. Demnach sind 3,5 Millionen Beschäftigte in Branchen tätig, die in der Lage sind, Dual-Use-Güter herzustellen. Gemeint sind Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch verwendet werden können. Fast 700 Milliarden Euro...

Artikel-Länge: 4061 Zeichen

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