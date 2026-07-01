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02.07.2026
Antisemitismusvorwürfe abgewehrt

Gericht stärkt MLPD

Nach Antisemitismusvorwürfen: Einstweilige Verfügung gegen den Journalisten Benjamin Weinthal erlassen

Von Max Grigutsch
Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) ist kein »Pack linker Judenhasser«. Jedenfalls darf Benjamin Weinthal das nicht mehr behaupten. Auf Antrag der MLPD hat das Landgericht Hamburg am Dienstag eine einstweilige Verfügung gegen den proisraelischen Journalisten erlassen. Die von der Partei beauftragte Anwaltskanzlei Meister & Partner bestätigte den Gerichtsbeschluss, gegen den noch Widerspruch eingelegt werden kann. Weinthal wohnt laut eigenen ...

Artikel-Länge: 4037 Zeichen

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