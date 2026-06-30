01.07.2026

Stolpernde Riesen

Von André Dahlmeyer

Einen wunderschönen guten Morgen! Die WM begann für die asiatischen Teilnehmer stark und endete abrupt als Desaster. Geheimfavorit Südkorea blieb nach einer historischen Schlappe gegen Südafrika bereits in der Gruppenphase auf der Strecke, weil zuvor gegen die heuer fußballerisch belanglosen Kogastgeber aus México ebenfalls mit Minimalstdifferenz verloren wurde. Ein Fiasko. Weiter kamen zunächst nur Australien (sic!) und Japan. Die nicht gastgebenden CONCACAF-Teilne...

Artikel-Länge: 3369 Zeichen