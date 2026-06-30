Zum Inhalt der Seite
01.07.2026
Latin Lovers

Stolpernde Riesen

Von André Dahlmeyer
Einen wunderschönen guten Morgen! Die WM begann für die asiatischen Teilnehmer stark und endete abrupt als Desaster. Geheimfavorit Südkorea blieb nach einer historischen Schlappe gegen Südafrika bereits in der Gruppenphase auf der Strecke, weil zuvor gegen die heuer fußballerisch belanglosen Kogastgeber aus México ebenfalls mit Minimalstdifferenz verloren wurde. Ein Fiasko. Weiter kamen zunächst nur Australien (sic!) und Japan. Die nicht gastgebenden CONCACAF-Teilne...

Artikel-Länge: 3369 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe