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01.07.2026
Belarus

Maly Trostinez mahnt

Das war der 4. Antifaschistische Kongress in Minsk

Von Dieter Reinisch
Seit mehreren Jahren lädt das belarussische Verteidigungsministerium regelmäßig zum »Internationalen Antifaschistischen Kongress« ein. Zum vierten Mal folgten in diesem Jahr – 85 Jahre nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion – diesem Aufruf Hunderte Delegierte und kamen von Donnerstag bis Sonntag vergangener Woche zusammen. Einerseits wurden bei dem Kongress Formen des historischen Faschismus abseits seiner deutschen Variante thematisiert, andererseits schlug...

Artikel-Länge: 4114 Zeichen

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