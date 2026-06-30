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01.07.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Crackberry Nach dem Sachbuch »Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry« (2015) von Jacquie McNish: Mike (Jay Baruchel) und Doug (Matt Johnson) sind mit ihrem Softwareunternehmen wenig erfolgreich und präsentieren ihre Projekte möglichen Investoren dilettantisch. Doch die Geräte, die sie entwickeln, ebnen den Weg zur Menschheitsgeißel Smartphone: Auf dem Blackberry lassen sich zuerst Mails mobil empfangen, s...

Artikel-Länge: 2113 Zeichen

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