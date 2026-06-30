01.07.2026

Theaterfestival

Mitleid reicht nicht: Die 75. Bad Hersfelder Festspiele inszenieren »Parzival«

Von Jörg Tiedjen

Plötzlich Dunkelheit, und die Band, die doch gerade noch zu einem letzten Song anzusetzen schien, verstummt. Als das Licht wieder angeht, sieht es für einen Augenblick so aus, als würden die Kulissen auf der weitläufigen Bühne schon abgeräumt. Dann der erste begeisterte Applaus. Der »Parzival«, mit dem die Bad Hersfelder Festspiele am Freitag ihr diesjähriges Programm eröffneten, endet so abrupt wie überraschend. Zu seinem 75. Jubiläum hatte das Theaterfestival das ...

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