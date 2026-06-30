01.07.2026
WM-Kolumne
Hegel
Von Jürgen Roth
Wie die Politik, so die Fußballnationalmannschaft – die zum Axiom aufgemaschelte Analogiehypothese, die Norbert Seitz in den achtziger Jahren gehäkelt hatte, erwies sich unablässig als Unfug. Seit der Causa Paraguay ist sie tragfähig. Berlin merzelt, Berlin lügt, Berlin schwadroniert die Dinge schön, im DFB schwafelt’s, schwefelt’s, schlaumeiert’s bar jedes Wahrheitsanspruches. Unter Kohl, »KOHL« (Henscheid), hat man kein Elfmeterschießen verloren. Unter niemandem z...
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