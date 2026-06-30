Zum Inhalt der Seite
01.07.2026
WM-Kolumne

Hegel

Von Jürgen Roth
Wie die Politik, so die Fußballnationalmannschaft – die zum Axiom aufgemaschelte Analogiehypothese, die Norbert Seitz in den achtziger Jahren gehäkelt hatte, erwies sich unablässig als Unfug. Seit der Causa Paraguay ist sie tragfähig. Berlin merzelt, Berlin lügt, Berlin schwadroniert die Dinge schön, im DFB schwafelt’s, schwefelt’s, schlaumeiert’s bar jedes Wahrheitsanspruches. Unter Kohl, »KOHL« (Henscheid), hat man kein Elfmeterschießen verloren. Unter niemandem z...

Artikel-Länge: 2369 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe