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01.07.2026
Jubel der Woche

Alexander, Hænning, Müller

Von Jegor Jublimov
Der Familie Neumayer in Wien wurde am 30. Juni 1926 ein kleiner Peter Alexander Ferdinand Maximilian geboren, der seit 75 Jahren allgemein unter seinen beiden ersten Vornamen bekannt ist. Der junge Mann nahm ab 1947 Schauspielunterricht, wurde Sänger, Pianist und ab 1951 noch vor der Filmkarriere Schlagersänger. »Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere« war einer der ersten Erfolge; seinen Durchbruch beim Film hatte Peter Alexander 1955 in »Bonjour Kathrin...

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