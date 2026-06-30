01.07.2026

Lebenshaltungskosten

Wohnungskosten eingefroren

New York erlässt Mieterhöhungsstopp. Demokratischer Bürgermeister verbucht auch innerparteilich Erfolge

Von Lars Pieck

Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani erfreut sich wachsender Beliebtheit. Mittlerweile unterstützen ihn 58 Prozent der befragten registrierten Wähler der Ostküstenmetropole und nur 26 Prozent nicht (zuvor 56 zu 34 Prozent), wie eine am 25. Juni veröffentlichte Siena-Umfrage ergab. Eine Rolle dürfte seine Wohnungspolitik spielen. Denn die Lebenshaltungskosten sind nach wie vor das drängendste Problem der Wähler im gesamten Bundesstaat. Am gleichen Tag beschlos...

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