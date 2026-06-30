01.07.2026

USA/Israel

Durch die Hintertür

USA: Kongress-Antrag sieht Integration israelischen Militärs vor. Kontrolle wird ausgehebelt

Von Lars Pieck

In einer Zeit, in der die US-amerikanische Öffentlichkeit der israelischen Regierung ein beispielloses Maß an Misstrauen entgegenbringt, bindet der Kongress die USA stärker denn je an das israelische Militär. Versteckt in der Fassung des »National Defense ­Authorization Act« (NDAA) für das Haushaltsjahr 2027 des Repräsentantenhauses findet sich Abschnitt 219 mit dem Titel »Initiative zur Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Israel im Bereich der Verte...

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