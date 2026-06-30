Zum Inhalt der Seite
01.07.2026
USA/Israel

Durch die Hintertür

USA: Kongress-Antrag sieht Integration israelischen Militärs vor. Kontrolle wird ausgehebelt

Von Lars Pieck
In einer Zeit, in der die US-amerikanische Öffentlichkeit der israelischen Regierung ein beispielloses Maß an Misstrauen entgegenbringt, bindet der Kongress die USA stärker denn je an das israelische Militär. Versteckt in der Fassung des »National Defense ­Authorization Act« (NDAA) für das Haushaltsjahr 2027 des Repräsentantenhauses findet sich Abschnitt 219 mit dem Titel »Initiative zur Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Israel im Bereich der Verte...

Artikel-Länge: 4502 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe