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01.07.2026
Spanien

Als Arbeitskraft gewünscht

Spanien: 900.000 Migranten haben Antrag auf Legalisierung ihres Aufenthalts gestellt

Von Yaro Allisat
Die Regierung in Madrid sieht das Programm als Erfolg: Am Dienstag lief die Frist für Anträge nach dem neuen Regularisierungsverfahren für Ausländer ohne Aufenthaltsstatus in Spanien aus. Die Administration von Ministerpräsident Pedro Sánchez von der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) hatte erwartet, dass 500.000 der geschätzten 850.000 Personen ohne Aufenthaltserlaubnis den Antrag stellen würden. Bereits Mitte Juni meldete Madrid aber schon 900.000 gestellte Ant...

Artikel-Länge: 3886 Zeichen

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