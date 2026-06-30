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01.07.2026
Keine Rendite mit der Miete

Bauflops in Serie

SPD-Ministerin Hubertz will mit Förderprogramm Gewerbeflächen in Wohnraum umwandeln. Immobilienverband ist skeptisch

Von Oliver Rast
Eine Amtszeit von Flops, ein Ministeramt als Laienbühne: Das ist die Zwischenbilanz von Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD). Die Ressortchefin der »schwarz-roten« Koalition präsentiert quartalsweise Pläne, Programme, Projekte – und fährt ebenso quartalsweise Pleiten ein. Denn nichts klappt, nichts wirkt: kein »Bauturbo«, keine Senkung der Baukosten, keine digitalisierten Bauanträge, keine kommunalen Vorkaufsrechte. Folgerichtig wird die Wohnungskrise eines: aku...

Artikel-Länge: 4406 Zeichen

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