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01.07.2026
Vor dem Koalitionsausschuss

Entlastung bald, aber nicht zu bald

Politiker von Union und SPD wollen bei »Reformen« Tempo drosseln. SPD-Linke für Reichenbesteuerung

Von Max Grigutsch
Sprintmodus war gestern. »Bitte keine Hektik« ist heute. Vor dem am Mittwoch anstehenden Treffen des Koalitionsausschusses, bei dem die seit Monaten angedrohten »Reformen« auf den Weg gebracht werden sollen, hatten Vertreter der Regierungskoalition in den vergangenen Tagen noch auf Geschwindigkeit gepocht. Jetzt treten Länderpolitiker auf die Bremse. »Tempo mit Hektik ergibt Verantwortungslosigkeit«, mahnte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) in den Zei...

Artikel-Länge: 4068 Zeichen

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