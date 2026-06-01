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30.06.2026
WM-Kolumne

Tiefe

Gras

Von Jürgen Roth
Langsam gehe ich in die Knie. Langsam könnte ich in den Sack hauen, und die Ganglien der Leser strapaziere ich ja auch enorm. Nein, ich malträtiere sie. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist ein luhmannesk kittdicht geschlossenes, selbstreferentielles System. Jeder Schweinestall wird besser be- und durchgelüftet. Jeder Schweinestall (mit Strohstreu und Auslauf) bietet unreglementierter, unvorhersehbarer Interaktion größeren Raum. Verfestigt hat sich ein Kompaniebe...

Artikel-Länge: 2539 Zeichen

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