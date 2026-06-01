30.06.2026

Astronomie

Schaumschläger am Himmel

Forscher entdecken zwei Gasriesen mit extrem geringer Dichte

Von Felix Bartels

Mit den Planeten verhält es sich wie mit dem menschlichen Wissen. Ein Experte hat dichte Kenntnis in einem begrenzten Gebiet, die Reichweite ist klein, das Wissen solide. Steckt er seine Nase in andere Fachgebiete, steigt die Reichweite, doch wird er nie auf jene Dichte kommen, die er auf seinem Gebiet hat, auch wenn die Menge seines Wissens absolut natürlich steigt. Bei den Planeten nun können kleinere und mittelgroße wie der Merkur oder die Erde eine Atmosphäre ha...

Artikel-Länge: 2889 Zeichen