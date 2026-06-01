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30.06.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Barbenleimer Die Profite sind nicht kenough, also wird in den Fabriken des Puppenmonopolisten am Band jeder ausgepresst, der aus Fleisch und Blut ist. Auch den Kampf gegen die stets kleinere Konkurrenz führt Mattel aufs rabiateste. Trotzdem gibt man sich das Image des Plastefeminismus. BRD 2025. → Das System Mattel. Barbies schmutziges Geheimnis. ZDF Info, 15 Uhr Knigge lesen und sterben Wo die Einsicht nicht kommen mag, dass es auch noch andere Menschen gibt und mi...

Artikel-Länge: 2529 Zeichen

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