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30.06.2026
Wirtschaft als das Leben selbst

Glück

Von Helmut Höge
»Was ist das nur für eine Einrichtung, dass man an schlechten Tagen mehr am Leben hängt als an den guten Tagen?« fragte sich Silvia Bovenschen in ihrem klugen Buch »Älter werden« von 2006. Ein glückliches (oder geglücktes?) Sterben setzt erst einmal ein gehöriges Alter voraus – ein Luxus, den sich unsere Gesellschaft bald nicht mehr leisten kann, fürchtet die Literaturwissenschaftlerin. Das Altern macht einen mit der Zeit immer unattraktiver, darunter leiden besonde...

Artikel-Länge: 3734 Zeichen

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