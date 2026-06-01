30.06.2026

Kohlevergasung

Gas- und Düngerproduktion aus Kohle

Indien besitzt weltweit größte Kohlereserven. Die will es künftig nicht nur zur Stromerzeugung nutzen

Von Thomas Berger

Der Nachbar und Rivale China hat mit der Technologie schon lange Erfahrung. Nun will auch Indien die Kohlevergasung vorantreiben. Geht es nach Regierung und Investoren, die dabei gute Geschäfte wittern, könnten die ersten Anlagen bald in Betrieb gehen. Das bevölkerungsreichste Land der Erde könnte sich damit von Gasimporten etwas unabhängiger machen, die nicht nur teurer, sondern auch politisch zur Belastung werden können. Das zugrunde liegende Verfahren ist keinesw...

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