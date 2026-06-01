30.06.2026

Krieg gegen Palästinenser

Kein Ende des Tötens in Gaza

Israel greift fast täglich palästinensisches Gebiet an und weitet Kontrolle aus

Von David Siegmund-Schultze

Am Montag morgen tötete Israels Militär drei Menschen in Deir Al-Balah im Gazastreifen. Darunter ein Kind, wie Ärzte vor Ort berichteten. Am Sonntag wurden bei verschiedenen Angriffen fünf Palästinenser getötet. Eine von ihnen war die 13jährige Eileen Al-Farra. Einem weiteren Kind wurde in den Kopf geschossen, und es schwebt in Lebensgefahr. Am Sonnabend waren es zwei Brüder, die bei einer Drohnenattacke getötet wurden. Die Liste ließe sich fortführen. Seit der im O...

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