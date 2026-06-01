30.06.2026

Russland

Putin räumt Probleme ein

Ukrainische Angriffe: Treibstoffmangel in Russland

Von Reinhard Lauterbach

Wladimir Putin hat erstmals öffentlich Probleme bei der Treibstoffversorgung im Land eingeräumt. Sie würden »behoben«, sagte der russische Staatschef am Wochenende auf einem Wahlparteitag der Regierungspartei »Einiges Russland«. Er stellte gleichzeitig die Lage an der Front in der Ukraine optimistisch dar: Die russischen Truppen stünden nur noch knapp zehn Kilometer vor der Bezirkshauptstadt Sumi im Norden und seien ebenso nah an Slowjansk im westlichen Teil des Bez...

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