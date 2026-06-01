30.06.2026
Russland
Putin räumt Probleme ein
Ukrainische Angriffe: Treibstoffmangel in Russland
Von Reinhard Lauterbach
Wladimir Putin hat erstmals öffentlich Probleme bei der Treibstoffversorgung im Land eingeräumt. Sie würden »behoben«, sagte der russische Staatschef am Wochenende auf einem Wahlparteitag der Regierungspartei »Einiges Russland«. Er stellte gleichzeitig die Lage an der Front in der Ukraine optimistisch dar: Die russischen Truppen stünden nur noch knapp zehn Kilometer vor der Bezirkshauptstadt Sumi im Norden und seien ebenso nah an Slowjansk im westlichen Teil des Bez...
Artikel-Länge: 2834 Zeichen