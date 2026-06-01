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30.06.2026
Waffendeals

Indiens Blockfreiheit bröckelt

Neu-Delhi verhandelt mit den VAE über Waffendeals und riskiert seine enge Bindung mit Iran

Von Lars Lange
Indien verhandelt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) über den Verkauf seiner modernsten Waffen. Im Zentrum steht der überschallschnelle Marschflugkörper Brahmos, daneben auch das Luftverteidigungssystem Akashteer. Die Gespräche befänden sich in einem frühen, aber rasch fortschreitenden Stadium, heißt es von offizieller Seite. Auslöser für das verstärkte Interesse der Emirate an Rüstungsgütern waren die iranischen Luftschläge gegen US-Stützpunkte in der Re...

Artikel-Länge: 4115 Zeichen

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