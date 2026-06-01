30.06.2026

Rentenreform

Unternehmer wettern gegen Minijobabschaffung

Reformkommission zur gesetzlichen Rente schlägt Wegfall der als »Armutsfalle« angesehenen Beschäftigung vor

Von Gudrun Giese

Die Diskussion um »Minijobs« lief seit langem. Im Rahmen der aktuellen Rentendebatte erwägt die Bundesregierung nun, sie gemäß dem Vorschlag der sogenannten Reformkommission abzuschaffen. Profiteure der auch als »Armutsfalle« bezeichneten Minijobs wie Handel, Gastronomie und Landwirtschaft laufen Sturm dagegen. Der Protest der einschlägigen Lobbyverbände dauert an, seit die eingesetzte Kommission in der vergangenen Woche ihre Vorschläge zur Stabilisierung der gesetz...

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