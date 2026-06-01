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30.06.2026
Fall Mouhamed Dramé

Todesschüsse ohne Konsequenzen

Fall Dramé: Kritik an BGH-Entscheidung, tödliche Polizeigewalt nicht zu bestrafen

Von Philip Tassev
Bürgerrechtler sowie Freunde und Verwandte des vor vier Jahren von der Polizei erschossenen Mouhamed Dramé haben keinerlei Verständnis für die endgültige Entscheidung der Justiz, die verantwortlichen Polizisten laufen zu lassen. Alex Freytag, Sprecherin des Solidaritätskreises »Justice 4 Mouhamed«, bezeichnete die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) am Montag in einer Mitteilung als »verheerendes Signal« an die Betroffenen von Polizeigewalt. Der 16jährige Mouh...

Artikel-Länge: 3592 Zeichen

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