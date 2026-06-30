01.07.2026

Militarisierung

Sprung auf den Rüstungszug

In den Haushalten der deutschen Kommunen fehlen Milliarden Euro. Vielerorts konkurriert man um die Ansiedlung von Waffenproduzenten, um die Finanzen zu sanieren

Von Gerrit Hoekman

Die finanzielle Lage der Städte ist weiterhin katastrophal und verschärft sich immer mehr«, schlug der Präsident des Deutschen Städtetages und Bürgermeister von Leipzig, Burkhard Jung, im März Alarm. »Die städtischen Haushalte sind im freien Fall. Wir müssen immer neue Rekorddefizite vermelden.« Den Kommunen fehlten zuletzt 31,9 Milliarden Euro. Der Städtetag fordert deshalb vom Bund eine jährliche Soforthilfe von 30 Milliarden. Manche Kommunen hoffen, auf dem Tritt...

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